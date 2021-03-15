"Жуткая история!": Юлиан у гроба Лядовой кричал об обобравших ее "черных риелторах"

Композитор, пианист и певица Людмила Лядова умерла на 96-м году жизни 10 марта. Спустя три дня с легендой артисткой простились в храме Успения Пресвятой Богородицы, что в Новодевичьем монастыре. Похоронили ее в тот же день на Кунцевском кладбище столицы. А уже с понедельника на центральных каналах начнется сериал, где друзья и коллеги звезды будут обсуждать ее смерть и судьбу квартиры за 80 миллионов в самом центре Москвы.

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