"Жуткая история!": Юлиан у гроба Лядовой кричал об обобравших ее "черных риелторах"

Придет в студию и певец Юлиан, который был единственным крестником Людмилы Лядовой. Но своим возмущением и негодованием он начал делиться уже сразу по окончании заупокойной службы, когда гроб Лядовой понесли в катафалк.
"Когда в жизни Лядовой появился "добродетель" по фамилии Дворовенко, связь с ней у многих людей, в том числе и у меня, оборвалась, – жалуется Юлиан. – До этого мы с Людмилой Алексеевной часто виделись, созванивались, но с 2016 года вдруг все прекратилось".
По мнению Юлиана, в жизнь Лядовой могли вмешаться "черные риелторы", польстившись на ее элитные квадратные метры в самом центре Москвы. Ведь их стоимость превышает сегодня 80 миллионов рублей! "Про это все говорят, и я тоже не стану молчать, ведь непонятно что происходит", – возмущается артист.
Очень многие вещи, случившиеся в последние годы жизни Лядовой, Юлиан не может рационально объяснить.
"Например, я не понимаю, как четыре года назад она могла переписать квартиру на чужого человека. Получается, услуги по уходу за Лядовой новый владелец ее квартиры оценил в 80 миллионов?! При этом Людмилу Алексеевну развели с мужем, с которым она прожила более 40 лет, чтобы его просто выписать из квартиры. Жуткая история!" – говорит артист.
"А когда год назад муж Лядовой (саксофонист Александр Кудряшов – Прим. ред.) умер, об этом даже не сказали – это вообще нормально?!" – продолжает негодовать Юлиан. Остальными своими соображениями по поводу драматического финала жизни Лядовой певец пообещал поделиться в одном из ток-шоу уже в ближайшие дни.
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