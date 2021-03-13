Ситуация некрасивая: похороны Лядовой обернулись страшным скандалом

На Кунцевском кладбище Москвы похоронили композитора, пианистку и певицу Людмилу Лядову. Более скандальной панихида в Москве не было давно.

"-Интересно знать, кого это хоронят с такими удивительными лицами? -Да, удивительное у них настроение. Везут покойника, а думают только о том, куда девалась его голова!" – писал Михаил Булгаков в "Мастере и Маргарите". Примерно тоже самое было и на панихида по Людмиле Лядовой. Все только и шептались, что о переписанной на чужого человека шикарной квартире Людмилы Алексеевны. Да и его появление в храме Успения Пресвятой Богородицы, что в Новодевичьем монастыре, вызвало ропот недовольства.





Само место прощания кажется странным – в храме идет ремонт, он весь затянут лесами. Ремонт был и в зале Союза композиторов, где изначально планировалось прощание. Просто рок какой-то! Кстати, хоронить Лядову хотели на Новодевичьем кладбище. Ее "благодетель", как говорят, собирался кремировать тело артистки, а урну с прахом поместить в нишу колумбария.

"Так, конечно, проще и дешевле, – говорит актриса и певица Алена Кравец. – Но я знаю, что двоюродная сестра покойной Ирина Озерная была категорически против. Был жуткий скандал! Именно поэтому положили Лядову на окраине города – на Кунцевском кладбище, а не в центре, не на Новодевичьем, как планировалось днем ранее".

Обсуждали и стоимость гроба Лядовой – как говорят, он стоил почти 490 тысяч рублей! Красное дерево, шелк, дуб, бронзовые фигуры и барельефы – видимо, в такой элитной домовине работы итальянских мастеров в рай пускают без очереди...





Еще один скандал был связан с пятым мужем Лядовой. Знавшие ее искали у гроба супруга Александра Кудряшова, но упорно не находили. Оказалось, его не стало год назад, но факт его кончины скрывали даже от самой Лядовой.

"С понедельника на первой и второй кнопках начнутся ток-шоу, где друзья и коллеги будут мыть кости и делить наследство Лядовой, – вздыхает Кравец. – Там ситуация очень некрасивая".

Интересно, что проститься с Народной артисткой пришло лишь около 100 человек, почти все – пенсионного возраста. Из звезд у гроба появились только крестник Лядовой Юлиан да певец Игорь Наджиев...