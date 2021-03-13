Во время похорон Лядовой стало известно о кончине ее онкобольного молодого мужа

В Новодевичьем монастыре завершилась церемония прощания с Народной артисткой РСФСР Людмилой Лядовой. Поклонники ее творчества были удивлены, что у гроба нет последнего мужа. Оказалось, что супруга уже нет в живых...

Людмила Лядова была замужем пять раз, хотя детей Бог не дал. Среди ее мужей – аккомпаниатор цыганского ансамбля, танцовщик балета, инженер, певец. Последний муж – саксофонист Александр Кудряшов – был на 17 лет младше. Он взял фамилию жены и стал Лядовым. Душа в душу они жили с 1972 года. Но брак окончился трагедией.





Известно, что Александр Федорович был болен онкологией – у него обнаружили рак кишечника.. Друзья Лядовой говорили и о его проблемах с алкоголем. Но нашлись "добрые люди", которые воспользовались этой драматической ситуацией и поспешили отправить муж Людмилы Алексеевну в подмосковную наркологическую клинику. Причем не просто в клинику, а в печально известный "Феникс" подмосковной Лобне, где умер актер Дмитрий Марьянов!





В это же самое время – в январе 2017 года – Лядова внезапно продала свою шикарную квартиры в самом центре Москвы адвокату Виктору Добровенко. А с мужем на этом свете ей больше не было суждено встретиться...

С законностью сделки с недвижимостью композитора теперь предстоит разобраться компетентным органам. Они же будут выяснять и причины смерти супруга композитора, о которой стало известно во время похорон Лядовой. Более того, выяснилось, что Лядова с мужем в конце жизни развелась. Но по своей ли воле или им помогли – большой вопрос.