"Любовь – умение прощать": Бузова сделала громкое заявление

В личном блоге "Инстаграм" певица разместила фотографию, сделанную на фоне храма. Ольга Бузова решилась на откровенное заявление и обнародовала душещипательную речь в социальных сетях.
Артистка отметила, что если бы люди не боялись просить прощения, окружающим было бы легче жить. Похоже, что телезвезда намекнула на своего бывшего возлюбленного Давида Манукяна и других обидчиков.
"Любовь — это прежде всего умение прощать. Ты действительно любишь, когда искренне желаешь счастья близкому человеку, не держишь зла, молишься за него. Любовь там, где нет эгоизма", – написала Оля.
35-летняя певица попросила прощения у верных подписчиков и поздравила всех с окончанием традиционного праздника. Бузова добавила, что современному человеку просто необходимо находить гармонию с самим собой и "обретать душевный мир".
Напомним, что Ольга совсем недавно пережила громкое расставание с блогером. После грандиозной вечеринки, посвященной юбилею артистки, звездная пара разругалась. Поговаривают, что Давид Манукян избавил возлюбленную и постоянно изменял ей с многочисленными поклонницами. Сам же экс-бойфренд не стал комментировать разрыв и с головой ушел в работу.
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