"Любовь – умение прощать": Бузова сделала громкое заявление

Теледива Ольга Бузова решила отметить Прощеное воскресенье. Артистка чтит традиции и всегда ответственно подходит к православным гуляниям. Неизвестно, отведала ли звезда вкусных блинов. Зато все уверены, что она посетила столичную церковь.

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