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"Любовь – умение прощать": Бузова сделала громкое заявление

"Любовь – умение прощать": Бузова сделала громкое заявление

Теледива Ольга Бузова решила отметить Прощеное воскресенье. Артистка чтит традиции и всегда ответственно подходит к православным гуляниям. Неизвестно, отведала ли звезда вкусных блинов. Зато все уверены, что она посетила столичную церковь.
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В личном блоге "Инстаграм" певица разместила фотографию, сделанную на фоне храма. Ольга Бузова решилась на откровенное заявление и обнародовала душещипательную речь в социальных сетях.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Артистка отметила, что если бы люди не боялись просить прощения, окружающим было бы легче жить. Похоже, что телезвезда намекнула на своего бывшего возлюбленного Давида Манукяна и других обидчиков.

"Любовь — это прежде всего умение прощать. Ты действительно любишь, когда искренне желаешь счастья близкому человеку, не держишь зла, молишься за него. Любовь там, где нет эгоизма", – написала Оля.

35-летняя певица попросила прощения у верных подписчиков и поздравила всех с окончанием традиционного праздника. Бузова добавила, что современному человеку просто необходимо находить гармонию с самим собой и "обретать душевный мир".

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Напомним, что Ольга совсем недавно пережила громкое расставание с блогером. После грандиозной вечеринки, посвященной юбилею артистки, звездная пара разругалась. Поговаривают, что Давид Манукян избавил возлюбленную и постоянно изменял ей с многочисленными поклонницами. Сам же экс-бойфренд не стал комментировать разрыв и с головой ушел в работу.

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Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 марта 2021, 16:52 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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