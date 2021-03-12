Миллионы за кислую мину: Азизе предрекли богатство из-за скандала на шоу

Положение певицы Азизы после громкого случая на шоу "Маска" заметно улучшилось. Об этом объявил художник Никас Сафронов, который заговорил о финансовом достатке артистки.

Скандал на шоу "Маска" довел до шока не только зрителей, но и всю команду знаменитостей, которая участвовала в съемочном процессе. После того, как певицу Азизу решили исключить из числа участников, она повела себя странным образом, одарив членов жюри не улыбкой и благодарностями, а гнетущим взглядом и кислой миной. Звезду массово осудили за поведение обидчивой школьницы, которая не умеет держать себя в руках вопреки поражениям. Художник Никас Сафронов не смотрел шоу "Маска", но слухи о скандале с певицой Азизой так широко распространились, что мужчина захотел сделать заявление на этот счет.

По словам живописца, артистке не стоит расстраиваться из-за массовой критики, ведь это временное явление. Мужчина уверен — скандал на телевизионном проекте пойдет певице Азизе только на пользу, ведь о ней начали говорить все чаще и чаще как в мире шоу-бизнеса, так и за его пределами.

Никас Сафронов считает, что из-за ситуации на шоу "Маска" звезда сможет хорошо заработать. По мнению Никаса Сафронова, артистке будут предлагать крупные гонорары, чтобы она выступила в новых проектах и спела на концертах, так как к этому располагает ее слава. Думаю, что несколько миллионов рублей, благодаря участию в "Маске", она заработает точно", — высказался художник.