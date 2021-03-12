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Шоу-бизнес
"Тяжело говорить": Жена Михалкова убита горем

"Тяжело говорить": Жена Михалкова убита горем

Супруга знаменитого режиссера Никиты Михалкова заявила о чудовищной напасти. Скончался известный дизайнер, который очень много значил для Татьяны.
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Жена Никиты Михалкова Татьяна поделилась на своей странице в Facebook информацией о смерти дорогого человека. Умер модельер Александр Арнгольдт, который в 90-е годы активно помогал супруге режиссера создавать благотворительный фонд "Русский силуэт". Кончина дизайнера стала для Татьяны эмоциональным ударом — женщина была очень привязана к покойному. Убитая горем избранница Никиты Михалкова обратилась к покойному модельеру в соцсети.

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"Очень тяжело говорить", — призналась Татьяна, подбирая нужные слова. Женщина поблагодарила дизайнера за сотрудничество в работе над "Русским силуэтом". Также она извинилась перед покойным Александром Арнгольдтом за то, что ее семья уделяла ему недостаточно внимания и выражала не так много теплого отношения. Супруга Никиты Михалкова добавила к тексту снимки, на которых запечатлен усопший модельер.

Татьяна охарактеризовала Александра Арнгольдта как удивительного, талантливого художника и человека редкой доброты. Модельер добился отличных успехов на профессиональном поприще и стал для семьи Никиты Михалкова важной персоной. Александр Арнгольдт тесно общался с дочерьми режиссера. Одно из творений мужчины, по заверению Татьяны, есть в гардеробе Надежды Михалковой — младшей наследницы кинодеятеля.

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Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 12 марта 2021, 15:45 Источник: Facebook ✓ Надежный источник
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