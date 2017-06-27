Татьяна Михалкова похвасталась соблазнительными ножками

Традиционный показ благотворительного фонда "Русский Силуэт" уже много лет считается модным украшением Московского Международного Кинофестиваля, который в эти дни проходит в столице. На подиум представляют не только коллекции молодых призеров фонда, но и именитых модельеров. В этом году, например, честь выпала Игорю Гуляеву. В его роскошных вечерних платьях дефилировали актрисы и телеведущие. Татьяна Михалкова – бессменный президент "Русского силуэта" наблюдала за показом вместе с мужем. Она была в коротком платье, позволяющим оценить красоту ее ног. А Никита Михалков на несколько часов прервал свои фестивальные заботы и оказался в модном царстве.
Артистка празднует день рождения
Некоторые улицы города оказались под водой
Страшное увлечение погубило множество звезд
Влюбленные впервые появились на публике как жених и невеста
Торжество отпраздновали в киностудии Мосфильма
В столице гуляли по традиции в парке Горького
При росте 195,5 сантиметра длина нижних конечностей модели составляет 129,5 сантиметра
В столице с небывалым размахом и грандиозным успехом впервые прошел Фестиваль Турции
Актриса поразила публику смелым декольте
Эффектные актрисы явились к Никите Михалкову в ярких и смелых нарядах
Певица рассказала, какая она мама
Супруга закатывала певцу жуткие сцены
Девушка продемонстрировала фигуру
Автомобиль скрылся с места происшествия, но тут же вылетел в кювет