Татьяна Михалкова похвасталась соблазнительными ножками

Традиционный показ благотворительного фонда "Русский Силуэт" уже много лет считается модным украшением Московского Международного Кинофестиваля, который в эти дни проходит в столице. На подиум представляют не только коллекции молодых призеров фонда, но и именитых модельеров. В этом году, например, честь выпала Игорю Гуляеву. В его роскошных вечерних платьях дефилировали актрисы и телеведущие. Татьяна Михалкова – бессменный президент "Русского силуэта" наблюдала за показом вместе с мужем. Она была в коротком платье, позволяющим оценить красоту ее ног. А Никита Михалков на несколько часов прервал свои фестивальные заботы и оказался в модном царстве.