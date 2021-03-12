"Не могла дышать": оскорбленную Елизавету II изобразили в неприглядном виде после грязного скандала с Маркл

В Международный женский день телеканал CBS показал совместное интервью, которое принц Гарри и его супруга дали Опре Уинфри. Эта беседа стала первым откровенным публичным выходом пары после переезда в США.

Многие полагали, что интервью обернется жутким конфликтом, но его масштабы никто не мог и представить себе. В ходе диалога супруги обвинили членов королевской семьи в расизме. Недовольства возлюбленных связаны с тем периодом, когда Меган была еще беременна Арчи. Тогда, по словам родителей, родственники живо интересовались, какого цвета может быть кожа у ребенка, а также грозились лишить его титулов и охраны.

Меган Маркл обвинила Кейт Миддлтон и других членов семьи в том, что они "сливали" информацию о ней в британские СМИ, чтобы "уничтожить" ее в глазах народа. Также герцогиня сообщила, что из-за травли, организованной родственниками принца Гарри, она хотела совершить самоубийство.

Обсуждение ситуации не прекращается, и каждый выражает свою позицию так, как может. Французское издание Charlie Hebdo опубликовало неоднозначную карикатуру. В свежем номере невооруженным взглядом можно увидеть Елизавету II, которая наступает не совсем гладковыбритой ногой на горло Меган. Та задыхается, по лбу стекают капли пота, а королева искренне наслаждается процессом. "Почему Меган покинула Букингемский дворец?" — гласит подпись. "Потому что я больше не могла дышать", — как будто бы отвечает на вопрос нарисованная герцогиня.

Отметим, обложка является своего рода отсылкой к трагической смерти Джорджа Флойда во время ареста весной прошлого года. Тогда его последние слова звучали так: "Я не могу дышать". Полицейский использовал особый прием против мужчины. После этого происшествия во всем мире начались акции под лозунгом "Black Lives Matter".