"Расовые вопросы вызывают беспокойство": обнародован первый комментарий Елизаветы II после скандального интервью Маркл

Недавно вышла нашумевшая программа, в которой Опра Уинфри задала множество вопросов принцу Гарри и Меган Маркл. Еще ранее все понимали: назревает новый конфликт, однако такого никто не ожидал.

В беседе Меган Маркл рассказала о том, как им с супругом было тяжело уживаться с семьей. По словам герцогини, родственники мужа травили ее настолько сильно, что во время беременности ей не хотелось жить. Также актриса обвинила Кейт Миддлтон и других членов королевской семьи в "сливе" информации о ней в СМИ с целью "уничтожить" их с возлюбленным.

Позднее последовало и еще одно заявление. Марк обвинила семью в расизме, подчеркнув, что еще во время беременности с ней несколько раз говорили о том, насколько темной может быть кожа ребенка, а также намекали на то, что у Арчи не будет ни титулов, ни охраны.

После такого диалога всех волновала реакция Букингемского дворца. Однако долгое время никто не прерывал молчание, что с каждой минутой все сильнее настораживало журналистов. Однако накануне вечером была озвучена позиция Елизаветы II.

В сообщении заявлено, что все королевская семья была невероятно "опечалена", когда узнала, с какими трудностями пришлось столкнуться паре. Также подчеркивается, что "поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство".

В комментарии отмечается, что несмотря на то, что некоторые мысли не совсем однозначны, родственники относятся серьезно к каждому слову пары, и каждое будет внимательно разобрано. Сообщение заканчивается тем, что возлюбленные и их наследник всегда будут "любимыми членами семьи".

