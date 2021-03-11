"Жаль принца Гарри": появились данные о психическом расстройстве у Меган Маркл

Интервью герцога и герцогини Сассекских не дает покоя британцам. Пока одни восхищаются смелостью пары, другие ругают их за излишнюю откровенность.

Во время беседы ведущая Опра Уинфри спросила у герцогини, что она думает о мемуарах своей сводной родственницы Саманты. Книга называется "Дневники сестры принцессы-выскочки. Часть 1" и содержит много оскорбительных комментариев в адрес Меган Маркл.

Жена принца Гарри попыталась деликатно уйти от неудобного вопроса, отметив, что уже давно не поддерживает связь с Самантой. "В последний раз мы с ней виделись 18 или 19 лет назад. Мне некомфортно обсуждать людей, которых я совсем не знаю ", – призналась Меган.

Герцогиня также рассказала, что была единственным ребенком в семье. По ее словам, Саманта всегда дистанцировалась от родных, но все изменилось, когда в жизни Меган появился Гарри. Тогда сводная сестра вернула себе фамилию Маркл, хотя до этого носила фамилию Грант.

Слова герцогини сильно разозлили Саманту. Женщина решила сделать публичное заявление в эфире австралийской радиостанции. "У Меган нарциссическое расстройство личности. Мне очень жаль принца Гарри. Его оторвали от семьи и друзей", – сказала она.

Сводная сестра добавила, что часто виделась с Меган Маркл. В Сети можно найти много их совместных фотографий. Кроме того, женщина назвала бредом слова герцогини о том, что она была единственным ребенком в семье. Саманта подчеркнула, что интервью задело их отца.