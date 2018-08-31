Юная внучка Елизаветы II позорит семью

23-летняя Амелия Виндзор – двоюродная внучка королевы Великобритании. Девушка давно заслужила звание главной красавицы монаршего семейства. Поговаривают, что принц Гарри даже не пригласил родственницу на свадьбу – боялся, что яркая блондинка затмит невесту Меган Маркл. Амелия – продвинутая пользовательница соцсетей. Девушка активно ведет свой микроблог и обладает весьма гордым нравом, не считая нужным никому ни за что давать объяснения своим смелым поступкам. Интернет-пользователи считают, что своим поведением Амелия позорит семью.
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