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"Дочь уважает моего избранника": 53-летняя Воробей в четвертый раз собралась замуж

Фото: Дни.ру
Личная жизнь актрисы и пародистки Елены Воробей не менее интересна, чем ее многочисленные образы на сцене. Два фиктивных брака, развод, роман с женатым мужчиной, отношения с продюсером и режиссером... Но и в 53 года Воробей не оставляет надежд снова пойти под венец. В этом она призналась на премьере мюзикла "Дон Жуан. Нерасказанная история" в Театриуме на Серпуховке.
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"Во время самоизоляции я изучала испанский язык, смотрела интересные фильмы, – призналась Воробей. – И все эти долгие месяцы я была с любимым человеком. Сегодня, правда, пришла на премьеру одна, потому что он уехал в командировку".

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Сообщила актриса и подробности своего нового романа. "У меня был перерыв после прошлых отношений, – улыбается Елена. – Но теперь кажется, что именно этого мужчину я ждала всю жизнь. Надеюсь, эта серьезные и долгие чувства".

Пока Воробей не знает, во что выльются эти отношения, но о свадьбе, конечно, мечтает. "Хочу, чтобы эти отношения длились максимально долго, до седых волос, пока вместе не состаримся. – улыбается она. – Пока я его скрываю – нас никто вместе не снял. Он не хочет публичности, поскольку сам, слава богу, не из сферы шоу-бизнеса – с такими очень тяжело. Смею вас заверить, что это очень богатый духовно, с прекрасным чувством юмора, интересный мужчина".

Фото: Дни.ру

Дочь Елены – 17-летняя София – нового избранника мамы приняла хорошо и никакой ревности не было. "Она его очень уважает, – призналась Воробей. – И он к ней тоже замечательно относится".

Автор: 22 сентября 2020, 09:35
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