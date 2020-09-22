"Дочь уважает моего избранника": 53-летняя Воробей в четвертый раз собралась замуж

Личная жизнь актрисы и пародистки Елены Воробей не менее интересна, чем ее многочисленные образы на сцене. Два фиктивных брака, развод, роман с женатым мужчиной, отношения с продюсером и режиссером... Но и в 53 года Воробей не оставляет надежд снова пойти под венец. В этом она призналась на премьере мюзикла "Дон Жуан. Нерасказанная история" в Театриуме на Серпуховке.

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