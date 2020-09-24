Грозила инвалидность: Воробей откровенно о судьбе прооперированной дочери

В 2018 году в прессе появилась страшная новость – единственной дочери Елены Воробей грозит инвалидность и требуется серьезная дорогостоящая операция. О том, как сегодня чувствует себя 17-летняя наследница, пародистка рассказала корреспонденту "Дни.ру".

"Проблемы со спиной у Сонечки первыми обнаружили не врачи, а я сама во время урока игры на фортепиано, – рассказывала в одном из интервью Воробей – Ассиметричными стали даже не плечи, а лопатки". Воробей отвезла девочку в больницу, там сделали снимок и диагностировали сильный сколиоз. "Как вы могли довести ребенка до такого состояния?" – ругали медики Елену Воробей.

Угол искривления ее позвоночника составлял 43 градуса! "Потом у Сони появились страшные боли. Ей было больно спать, стало тяжело дышать. Я отвезла Соню к немецким специалистам и сделали операцию: поставили 20 шурупов, две спицы в спину, – говорила Воробей журналистам. – По-другому было невозможно. Дальше была бы инвалидность".

"Сегодня у дочери все замечательно, – заверила Воробей "Дни.ру". – Она занимается спортом и показывает прекрасные результаты. В кандидаты в мастера спорта не метит, но это доставляет ей радость, она прекрасно выглядит, а когда мы вместе заходим в магазин за сладостями, нам говорят: "Девушки, слушаем вас!"

Скоро дочь 53-летней Воробей окончит школу, но идти по стопам звездной мамы не собирается. "После всего пережитого она решили стать врачом, – рассказала Воробей. – Сейчас очень серьезно готовится, ибо экзамены на носу. Я помогаю ей, например, вместе изучали нервную систему (смеется)".

Громкая фамилия не мешает наследнице Воробей. "Она очень участливый, добрый и скромный человек, – заверила артистка. – И ее совершенно не тяготит ни мой образ жизни, ни мои увлечения. Мы умеем слушать и понимать друг друга. Уважает она и моего нового мужчину".