Участница "Евровидения" Manizha вызвала у россиян рвотные позывы: Блевань

На днях стало известно, что в этом году Россию на "Евровидении" будет представлять певица Manizha с композицией "Русская женщина". Провокационная песня вызвала массу негатива у пользователей Сети.

Несмотря на то, что за сутки официальное видео артистки набрало больше миллиона просмотров, россияне так и не смогли принять тот факт, что нашу страну будет представлять столь дерзкая песня. "Ты в целом красива, но вот похудеть бы. Надень подлиннее, надень покороче. Росла без отца, делай то, что не хочешь", – эти строки из трека Manizha вызвали особое негодование народа.

В комментариях люди уточняют, неужели по этим словам европейцы и будут судить о России? Ведь из них следует, что у нас в стране все семьи неполные, несчастливые, а женщин заставляют делать то, что им совсем не по душе.

Под видео участницы "Евровидения" из России некоторые с трудом сдерживали рвотные позывы. "Блевань! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – именно так называют песню "Русская женщина" комментаторы. Претензии предъявили и к национальности Manizha, ведь девушка – этническая таджичка. Некоторые даже сравнили артистку с бородатой Кончитой Вурст.

"В этом году Россия опозорится на весь мир", "Испанский стыд. Какой ужас", "Кончита Вурст хоть петь умеет", "Лучше бы Моргенштерн", "Это дно", "Это так плохо, что даже может выиграть", "Жена равшана и сестра джамшута", "Не слушай никого, песня реально зашквар", "Совковая мерзость в стиле Голубого огонька", "У всех кровь из ушей или только мне так повезло?", "Стыдно за Россию", – написали в комментариях.