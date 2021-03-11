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Шоу-бизнес
Обвиненный в расизме принц Уильям сделал откровенное заявление

Обвиненный в расизме принц Уильям сделал откровенное заявление

Принц Уильям отреагировал на дерзкие нападки жены своего брата – принца Гарри. Он попытался оправдать монаршую семью Великобритании.
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Герцог Кембриджский побывал в лондонском учебном заведении, где поговорил с педагогами и школьниками. Затем он впервые прокомментировал скандальные заявления Меган Маркл и своего брата.

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Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Принц Уильям отметил, что еще не общался по этому поводу с родственником, но обязательно это сделает как можно быстрее. Он опроверг обвинения в расовой дискриминации, которые выдвинула Меган Маркл.

"Мы совершенно не расистская семья", — заверил член королевской семьи Великобритании. Примечательно, что он стал первым из династии, кто откровенно высказался на скандальную тему.

Напомним, что в интервью американской прессе Меган Маркл заявила, что некоторые представители монаршей семьи высказывали опасения по поводу того, что кожа их с мужем сына Арчи окажется слишком смуглой. Ведь мать бывшей голливудской актрисы афроамериканка.

Якобы Меган Маркл не раз спрашивали о расовой принадлежности ее будущего наследника, что обидело герцогиню Сассекскую. Позже принц Гарри признался, что Елизавета II и принц Филипп не имеют отношения к расистским заявлениям. Поклонники заподозрили, что подобные выпады мог сделать принц Уильям или принц Чарльз.

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Принц Уильям. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2021, 18:46 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Меган Маркл изменила принца Гарри

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