Обвиненный в расизме принц Уильям сделал откровенное заявление

Герцог Кембриджский побывал в лондонском учебном заведении, где поговорил с педагогами и школьниками. Затем он впервые прокомментировал скандальные заявления Меган Маркл и своего брата.
Принц Уильям отметил, что еще не общался по этому поводу с родственником, но обязательно это сделает как можно быстрее. Он опроверг обвинения в расовой дискриминации, которые выдвинула Меган Маркл.
"Мы совершенно не расистская семья", — заверил член королевской семьи Великобритании. Примечательно, что он стал первым из династии, кто откровенно высказался на скандальную тему.
Напомним, что в интервью американской прессе Меган Маркл заявила, что некоторые представители монаршей семьи высказывали опасения по поводу того, что кожа их с мужем сына Арчи окажется слишком смуглой. Ведь мать бывшей голливудской актрисы афроамериканка.
Якобы Меган Маркл не раз спрашивали о расовой принадлежности ее будущего наследника, что обидело герцогиню Сассекскую. Позже принц Гарри признался, что Елизавета II и принц Филипп не имеют отношения к расистским заявлениям. Поклонники заподозрили, что подобные выпады мог сделать принц Уильям или принц Чарльз.
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