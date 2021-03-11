Обвиненный в расизме принц Уильям сделал откровенное заявление

Принц Уильям отреагировал на дерзкие нападки жены своего брата – принца Гарри. Он попытался оправдать монаршую семью Великобритании.

Герцог Кембриджский побывал в лондонском учебном заведении, где поговорил с педагогами и школьниками. Затем он впервые прокомментировал скандальные заявления Меган Маркл и своего брата.

Принц Уильям отметил, что еще не общался по этому поводу с родственником, но обязательно это сделает как можно быстрее. Он опроверг обвинения в расовой дискриминации, которые выдвинула Меган Маркл.

"Мы совершенно не расистская семья", — заверил член королевской семьи Великобритании. Примечательно, что он стал первым из династии, кто откровенно высказался на скандальную тему.

Напомним, что в интервью американской прессе Меган Маркл заявила, что некоторые представители монаршей семьи высказывали опасения по поводу того, что кожа их с мужем сына Арчи окажется слишком смуглой. Ведь мать бывшей голливудской актрисы афроамериканка.

Якобы Меган Маркл не раз спрашивали о расовой принадлежности ее будущего наследника, что обидело герцогиню Сассекскую. Позже принц Гарри признался, что Елизавета II и принц Филипп не имеют отношения к расистским заявлениям. Поклонники заподозрили, что подобные выпады мог сделать принц Уильям или принц Чарльз.