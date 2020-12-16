"Бестия!": дочь Леры Кудрявцевой сделала дом неузнаваемым

Лера Кудрявцева в своем "Инстаграм" показала, как ее двухлетняя дочь помогала наряжать елку и украшать дом к Новому году. Стоит отметить, что после всех стараний дом звездного семейства стал неузнаваемым.
На кадрах предстала малышка и приятельница Леры Кудрявцевой актриса Елена Ксенофонтова. Сама ведущая шоу "Секрет на миллион" выступила в роли оператора и запечатлела событие.
Елена Ксенофонтова оказалась в доме звезды не случайно. Она профессионально занимается декором и согласилась помочь в оформлении к Новому году в доме Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова. Все остались довольны результатом.
"Теперь у нас елочка "Сладкий Сон" двойная!!! С одной стороны арктическая тема, где живет Мишка, а с другой стороны его сон, там сладости и все такое)))) Ну вы сами видите, какая красотаааа))))" – написала Лера Кудрявцева в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).
На опубликованном видео заметно, что маленькая Маша с удовольствием любуется нарядной елкой и помогает вешать шары. Стоит отметить, что девочка растет очень бойкой. Она быстро развивается и делает большие успехи.
"Это не Маша, какая-то маленькая бестия!"; "Бусинка"; "Как куколка"; "Вас что, папа в угол поставил?" – написали фанаты.
Отметим, что Лера Кудрявцева наслаждается материнством во второй раз. В первый раз она забеременела в 18 лет от участника группы "Ласковый май" Сергея Ленюка.
Замуж за хоккеиста Игоря Макарова Лера Кудрявцева вышла в 2013 году. Пара живет счастливо, несмотря на разницу в возрасте – муж старше супруги на 17 лет.
Популярные темы форума
В Алкашей вселяются черти
Психоанализ Клавы
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Аватарки
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Путин молодец! Наклячил хохлов за их тупость, высокомерие, наглость, жадность, не порядочность, лживость и хитрозадость
Домашнее насилие
Родители вмешиваются в жизнь детей
Почему столько рекламы на форуме?