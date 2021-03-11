Мочевой пузырь не выдержал: оправдывающийся за убийство Легкоступовой вдовец прилюдно оконфузился

Оказалось, что для доставки героев на популярные ток-шоу "Первый канал" и "Россия-1" используют одну и ту же службу такси. К удивлению многих, это вовсе не люкс, а стандартный экономкласс с заботой о клиентах.

Журналисты пообщались с Фиделем, водителем компании. Мужчина уже 30 лет работает за рулем и видел многое. Он достаточно давно смирился со звездными выпадами, но иногда артистам удается удивить даже его.

В пример Фидель привел недавнюю выходку Юрия Фирсова. Вдовец Валентины Легкоступовой является достаточно проблемным клиентом, но в последнее время возить его на различные передачи приходится часто. В тот злополучный день он сел в машину в сильно нетрезвом состоянии. Водитель предчувствовал, что ситуация может принять новые обороты, а потому несколько раз предложил яхтсмену остановиться рядом с туалетом. Тот отвечал, что он пересек Атлантический океан и уж точно после этого доберется до студии.

Однако он переоценил свои возможности и, как сообщает Фидель, обмочился прямо в салоне автомобиля. По дороге он активно доказывал водителю, что не причастен к смерти супруги. Фирсов отмечал, что они "хорошо гуляли" в Турции, а затем в столице. По словам Юрия, они выпивали, а что было дальше, он не помнит.

Также Фидель рассказал, что все таксисты не любят Прохора Шаляпина и обожают Станислава Садальского. "Мировой мужик", – восторженно отзывается Фидель, подчеркивая, что актер всегда вежлив и в отличном настроении.

