Распахнула халат: Климова подразнила незнакомых мужчин

В свои 43 года Екатерина Климова является обладательницей стройных ножек, тонкой талии и подтянутого овала лица – мечта для многих представительниц прекрасного пола. Сама же звезда не скрывает, что гордится собственными достижениями.
Личный блог артистки лишь очередное место, созданное для написания хвалебных комментариев. Фанаты Климовой ежедневно мониторят ее страницу и выказывают свое восхищение. На этот раз фан-клуб Екатерины опубликовал пикантные фотографии звезды.
На кадрах отчетливо видно, как артистка раздвинула халат и выставила длинные ноги на всеобщее обозрение. Восторженные мужчины не смогли пройти мимо, и на Климову обрушились тысячи комплиментов.
"Какие ножки...Хоть раз бы посмотреть на них вживую", – написали поклонники.
Снимок появился во время отдыха в Турции. Актриса сделала акцент на изящной лодыжке, украсив ее тонким браслетом. Стоит отметить, что в своем "Инстаграм" звезда многосерийной киноленты "Бедная Настя" появляется редко и делится исключительно рабочими процессами.
Напомним, Екатерина Климова воспитывает двух сыновей и двух дочек от трех бывших мужей: Ильи Хорошилова, Игоря Петренко и Гелы Месхи. Поговаривают, что на данный момент сердце актриса свободно.
Популярные темы форума
Носите маски
Панин снова разделся!
Гоген Солнцев
Лечебные пиявки.
Что посоветуете?
Как быть?