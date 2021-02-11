Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу

Видео, на кадрах которого Стас Пьеха лежит на полу без сил, появилось в его "Инстаграм". Он показал, насколько вымотался на съемках нового клипа.
Певец сообщил, что это не все, и впереди его ждут съемки еще двух сцен. После того, как работа была завершена, артист показал свое усталое лицо по пути с работы. Несмотря на красные глаза, артист улыбался, сообщает Пятый канал.
Многие фанаты обеспокоились состоянием их любимчика. Все знают, что его организм ослаб после перенесенного коронавируса. Ковидом Стас Пьеха заболел в конце прошлого года. Он болел тяжело и довольно долго. На этом его беды не закончились.
После перенесенной болезни у Стаса Пьехи начались осложнения – проблемы со связками и подорванный иммунитет. Сейчас с артистом все в порядке.
Напомним, Стас Пьеха после своего темного прошлого с зависимостью от запрещенных препаратов решил открыть наркологическую клинику. Сейчас он управляет ею вместе с сестрой Эрикой.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Эдиту Пьеху поздравляют с рождением девочки. В звездном семействе произошло пополнение. Внучка легендарной артистки Эрика стала мамой второй раз.
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