"Вам не дают?!": Брежнева публично вспылила из-за наглой выходки

Вера Брежнева младше своего супруга на 18 лет. Это обстоятельство является причиной для пересудов семейной жизни звезды. Вот и теперь под одной из публикаций артистки в "Инстаграм" подписчик по имени Юрий оставил хамский комментарий.
"Жила-была со стариком и пела лохам про любовь", – написал фолловер. Исполнительница за словом в карман не полезла и осадила хама. "Юрочка, вам не дают?!", – вышла из себя знаменитость, намекнув на проблемы парня в личной жизни, ставшие, возможно, причиной необоснованной наглости.
Отметим, что далеко не впервые Вере Брежневой в соцсети задают неприличные вопросы и всячески пытаются задеть. Артистка же отвечает на подобные нападки с юмором.
Напомним, Вера Брежнева и Константин Меладзе сыграли свадьбу в октябре 2015 года. Звезда нередко говорит о гармонии в отношениях с мужем. Ранее в Сети ходили слухи, что звездная пара собирается расстаться, но они не нашли подтверждения.
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