"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну

Людмила Лядова не только писала музыку, но и выступала как исполнительница песен. Еще во время Великой Отечественной войны она встретилась с молодой певицей Ниной Пантелеевой. С этого времени они стали выхолить на сцену вместе, а в 1946-м получили звание лауреатов 2-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады.

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