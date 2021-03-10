"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну

С 1951 года Лядова, рассорившись с товаркой, выступала сольно. И была "всегда в строю", как сама пела, до конца жизни. В конце прошлого года Лядова выступала в одном концерте с Василием Лановым. Правда, пела она там под фонограмму. А играть на музыкальном инструменте и вовсе после тяжелой болезни перестала. В чем и призналась перед смертью.
"У меня был перелом шейки бедра, инсульт и теперь правая рука не работает. Поэтому играть на фортепиано не могу. Сейчас только пою. Правда под фонограмму… Но это не играет никакой роли. Нынче так делают все", – пояснила Людмила Алексеевна.
Напомним, что перед смертью в последнем интервью "Дни.ру" Иосиф Кобзон тоже признался в пении под "плюс". "Я нередко пел под фонограмму, – говорил мэтр. – Но только когда этого требуют технические условия выступления. Например, фонограмма нужна при записи на телевидении, почти всегда необходима при выступлении на сцене Кремлевского дворца. Но мастер пения под фонограмму – Соня Ротару. Она гениально попадает в записанную ранее песню – будет стоять рядом с вами, но никогда не узнаете, что она поет под "плюс".
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