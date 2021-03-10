"Как комарик": коротышка Кузьмин потерялся на фоне раздобревшей Пугачевой

На прошлой неделе Вячеслав Зайцев отмел 83-й день рождения. В честь праздника для кутюрье устроили вечеринку, на которой собрались коллеги и друзья. В интервью дизайнер рассказал об артистах, для которых создал знаменитые образы.

Последние годы Вячеслав Зайцев борется со страшным недугом – у него болезнь Паркинсона. Несмотря на сложности, он старается вести активный образ жизни и периодически даже приезжает в свой Дом моды. Основную часть времени кутюрье проводит в загородном доме в Подмосковье. Из-за пандемии коронавируса дизайнер старается пореже бывать на публике – боится заразиться.

По словам Вячеслава Зайцева, все рабочие вопросы он передал под управление сына, однако дела обстоят неважно. "Есть финансовые сложности. Каждый год копятся долги огромные", – поделилась знаменитость. Сейчас у Дома моды нет заказов от артистов. Однако в свое время кутюрье создал узнаваемые образы для многих звезд советской эстрады.

Как отметил Зайцев, именно он предложил Эдите Пьехе делать акцент на платьях в виде цветка, также кутюрье шил костюмы Муслиму Магомаеву, Людмиле Зыкиной, одевал группы "Машина времени" и "На-На". По словам дизайнера, Бари Алибасов тот еще модник.

Также Владислав Зайцев создал культовый балахон Аллы Пугачевой. Как отметил кутюрье, артистка тогда сильно поправилась и очень стеснялась своего тела. "Мерила у меня и другие модели, но не решилась", – призналась знаменитость.

Примадонна приглашала к Зайцеву и своих мужчин. Например, для ее любовника Сергея Челобанова дизайнер подготовил цветастый пиджак. Потом Алла Пугачева привела к другу и Владимира Кузьмина. Внешность музыканта произвела на кутюрье сильное впечатление – он не ожидал, что артист окажется коротышкой.

"Я, когда его увидел, удивился: маленький такой ростом, как комарик", – рассказал Зайцев.