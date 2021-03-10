Делить нечего и некому: имущество Лядовой прибрали к рукам чужие люди

Людмила Лядова была замужем пять раз. Среди ее мужей – аккомпаниатор цыганского ансамбля, танцовщик балета, инженер, певец. Последний муж – саксофонист Александр Кудряшов 1942 года рождения – взял фамилию жены и стал Лядовым.
Детей Людмиле Алексеевне бог не дал. Поэтому теперь вокруг ее наследства может разгореться скандал.
У Людмила Лядовой была даче в Подмосковье, но жила она в шикарной квартире стоимостью в 70 миллионов в центре Москвы. Правда, незадолго до смерти композитор заключила договор купли-продажи с адвокатом Виктором Дворовенко, который помогал ей вести дела. Подруга Лядовой Элеонора Филина в интервью Первому каналу уверяла: "Дворовенко взвалил на себя все заботы о Людмиле Алексеевне. Когда самочувствие ее резко ухудшилось, Виктор отправил ее в лучшую клинику. Ее мужа он также лечил от алкоголизма и продолжает обеспечивать их обоих. Людмила Алексеевна находится в прекрасных отношениях не только с Виктором, но и с его родителями. Она абсолютно счастлива и окружена заботой".
Как говорят знакомые семьи, пятый муж Лядовой страдал от онкологического заболевания (рак кишечника) и алкогольной зависимости, и только благодаря Виктору Дворовенко оказался в руках опытных врачей. Поэтому квартиру друг семьи заработал честно.
Но недавно у Александра Кудряшова объявилась и внучка Кристина, которая при помощи ДНК-тест доказала свое родство. И она крайне недовольна тем, что дорогая квартира Лядовой оказалась в руках чужого человека. Хотя многие именно Кристину обвиняют в корысти и алчности.
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