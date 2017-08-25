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Кобзон раскрыл мастерский обман фонограммщицы Ротару

Иосиф Кобзон и София Ротару. Фото: Dni.Ru
Иосиф Кобзон готовится к юбилейному концерту – 80-летие он отметит на сцене Кремлевского дворца. Подготовка к запланированному на 20 сентября выступлению отнимает много сил, но певец нашел время, чтобы встретиться с Dni.Ru.
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"Я нередко пел под фонограмму, – признался Иосиф Кобзон корреспонденту Dni.Ru. – Но только когда этого требуют технические условия выступления. Например, фонограмма нужна при записи на телевидении, почти всегда необходима при выступлении на сцене Кремлевского дворца. Но тут важно понять одну вещь. Когда артист записывает песню, он находится в определенном физическом и моральном состоянии. Повторить это состояние невозможно".

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Впрочем, есть исключения. "Мастер пения под фонограмму – Соня Ротару, – продолжает Кобзон. – Она гениально попадает в записанную ранее песню – будет стоять рядом с вами, но никогда не узнаете, что она поет под "плюс". Мне же пение под фанеру дается тяжело, поскольку во всех моих композициях есть мощная литературная основа. А как ты будешь открывать вхолостую рот, скажем, во время исполнения "Поле, русское поле"? Это же надо прочувствовать, понять. Глупо будет выглядеть и обращение в любимой, спетое под фонограмму. Артиста это расхолаживает эмоционально и психологически".

Кобзон обратил внимание на то, что у нас действует Закон "О защите прав потребителей", который вполне можно применять и для обманщиков-артистов. "Если артист объявляет концерт, на который зритель покупает билет, а на афише при этом нет указания, что выступление идет под фонограмму, то такого исполнителя надо судить за обман – он сознательно идет на преступление и подлог", – убежден певец. 

Автор: Феликс Грозданов25 августа 2017, 20:40
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