Хуже Ефремова: Погубивший людей брат Смольянинова мечтает вырваться из тюрьмы

В семье Артура Смольянинова не все гладко. Его сводный брат Емельян отбывает срок в колонии строгого режима за жестокие преступления.

Заключенный под стражу брат Артура Смольянинова хорошо известен в криминальной среде как Ян Лютик. Мужчина долгое время был предводителем банды скинхедов, которая организовала несколько десятков агрессивных нападений на граждан других стран. В результате погибло огромное количество людей — африканцы, арабы, армяне, китайцы. Лишь немногим жертвам Лютика удалось выжить. За свои преступления брат Артура Смольянинова несет наказание — суд приговорил его к 19 годам лишения свободы в деревне Большие Перемерки Тверской области.

В Сеть попало письмо Емельяна, где он сообщает о желании выйти из тюрьмы. По словам мужчины, в 2023 году он сможет подать заявление на условно-досрочное освобождение. Ян Лютик сообщил, что не знает, изменился ли он с тех пор, как начал отбывать срок. Сводный брат Артура Смольянинова ведет за решеткой активную жизнь: служит в библиотеке, участвует в соревнованиях, конкурсах и творческих мероприятиях.

В тюрьме Емельян увлекся книгами о Гарри Поттере, а его любимым персонажем стала Беллатриса Лестрейндж — пособница Волан-де-Морта. Эта героиня Джоан Роулинг отличается жестокостью, выступает за "чистоту крови" и ненавидит "грязнокровок". Брат Артура Смольянинова страстно желает встретить такую женщину в реальной жизни, когда окажется на свободе.