Мельникова сделала заявление на фоне слухов о смерти Смольянинова

Накануне в социальной сети «Тик-Ток» появились тревожные новости об артисте. Сообщалось, что звезда фильма «9 рота» Артур Смольянинов скончался.
Поклонников не на шутки испугали эти данные. Смольянинов не является активным пользователем соцсетей, поэтому за информацией фанаты отправились к его жене, Дарье Мельниковой.
Сообщения о гибели супруга звезда «Папиных дочек» высмеяла, отметив, что у сплетников «закончилась информация». Дарья заявила, что ее избранник жив и здоров.
Напомним, Дарья Мельникова и Артур Смольянинов стали мужем и женой в 2013 году. Артисты воспитывают двух сыновей – Артура и Марка.
Не так давно злопыхатели говорили, что брак звезд трещит по швам. Дескать, артисты на грани развода. Звезда сериала «Папины дочки» опровергла эти слухи. Актриса не стала отрицать, что ее отношения с мужем прошли через кризис, однако все проблемы удалось преодолеть. Дарья и Артур продолжают любить друг друга.
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