Конкурс красоты прошел в тюрьме в Приморье

В приморском селе Горном, в Исправительной колонии №10 состоялся конкурс красоты "Мисс Весна-2019". Участницы продемонстрировали свои прелести в костюмах разных народов мира.
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