Харламов официально сменил имя и устроился ведущим в караоке-бар

Российский шоумен и юморист Гарик Харламов отметил свое 40-летие в одном из московских караоке-клубов. Он отказался от услуг ведущего и сам организовывал веселье для своих друзей. Среди гостей были Тимур Батрутдинов, Азамат Мусагалиев, Сергей Бурунов, Андрей Аверин, Гавриил Гордеев и другие близкие друзья артиста.
Поклонники отметили, что Харламов нарушил суеверие и вопреки всем плохим приметам пышно отпраздновал свое 40-летие. Издавна считается, что эту дату праздновать нельзя, Она несет негативную и даже потустороннюю энергетику. Но Гарику Харламову после развода с Кристиной Асмус, видимо, ничего не страшно.
Несмотря на слухи о новом романе у Гарика Харламова, на своем юбилее он был один. Солист музыкальной группы Little Big в шутку назвал вечеринку "слетом разведенок и стариков".
Стоит отметить, что Гарику Харламову не впервой нарушать приметы. Мало кто знает, что еще в детстве его родители поменяли его имя.
Первые три месяца жизни Игорь Харламов был Андреем, но скоропостижная смерть дедушки подтолкнула родителей изменить имя сына. А потом к нему и вовсе прилепилась кличка Гарик, которая осталась с ним навсегда. Многие сейчас были бы в шоке от такого решения, ведь согласно приметам имя определяет судьбу человека.
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