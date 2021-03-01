Харламов официально сменил имя и устроился ведущим в караоке-бар

После развода с актрисой Кристиной Асмус шоумен Гарик Харламов сильно изменился. Это признают многие его коллеги и друзья. Он стал плоско шутить, забросил здоровый образ жизни. Помимо этого на него еще и свалился кризис среднего возраста. Накануне Гарику исполнилось 40.

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