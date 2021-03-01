"Живешь не годами, а кварталами": тяжелобольной Юдашкин о борьбе с онкологией

Несколько лет назад было невозможно даже допустить мысль о том, что всегда радостный и харизматичный Валентин Юдашкин будет ассоциироваться не только с шикарными показами и новыми коллекциями, но и с борьбой с тяжелым заболеванием. Однако 2016 год изменил все.

Диагноз кутюрье стал неожиданностью не только для близких и друзей, но и для него самого. Все случилось около пяти лет назад, но сам Юдашкин не мог найти в себе силы, чтобы прервать молчание. Ранее вся информация поступала от супруги звезды отечественной моды и знакомых.

Многие полагали, что все произошло из-за того, что Валентин Абрамович запустил себя из-за нехватки времени, но все было не совсем так. Оказалось, что врачи однажды посоветовали ему начать трепетно следить за здоровьем с 40-а лет, и художник нарушил этот завет лишь однажды. Каждый год он проходил обследование у лучших медиков Лос-Анжелеса. Однако тогда дела и встречи слишком сильно заняли модельера, и он забыл о главном.

Тогда у Юдашкина неожиданно начались мучительные головные боли. Он часто летал на самолетах, и подобное случалось из-за смены часовых поясов. Лечащий врач посоветовал ему все же обратиться к специалисту.

Виной всему была почка, но из-за пропущенного чек-апа болезнь не обнаружили вовремя. Перед кутюрье встал выбор: "делать или не делать", но ответ медика был однозначным, за что Юдашкин не перестает благодарить его. Он отмечает, что специалист является тем самым "бойцом", которому все равно, чья жизнь в его руках: звезды или самого обычного человека. Он сделает все, чтобы спасти обоих.

Сейчас состояние и постоянное лечение стало обыденностью для кутюрье. Однако каждое новое обследование все еще дается ему непросто. Валентин Абрамович рассказал, что чек-ап приносит "глоток свежего воздуха" еще на несколько месяцев. "Живешь не годами, а кварталами", – подчеркнул он. Однако модельер осознает всю ответственность, старается хорошо выглядеть и мыслить позитивно.

