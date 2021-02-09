Гоген Солнцев вызвал отвращение интимным снимком с престарелой женой

Гоген Солцнев не единожды жаловался на свою супругу. Шоумен рассказывал, что Екатерина имеет алкогольную зависимость. Он даже отправлял жену в лечебницу, но ее пребывание в клинике не дало результатов.
Несмотря на скандалы, Солнцев трепетно относится к супруге. Свои нежные чувства к Екатерине Гоген демонстрирует поклонникам, публикуя совместные снимки. Например, накануне фрик, поделившись новой фотографией, показал, как престарелая супруга прижимается к нему и вытягивает губы для поцелуя.
Далеко не все интернет-пользователи сочли интимный снимок Гогена и Екатерины красивым. Многие фолловеры до сих пор удивляются, что Солцнев влюблен в пенсионерку. "Что может держать эту пару?", "Неужели так приятно обнимать и ласкать не первой свежести тело?".
Есть и те, кто воспринимает роман Гогена Солцнева и Екатерины Терешкович как пиар-кампанию. При этом многие признаются, что наблюдают за развитием отношений этой пары, как за сюжетом интересного сериала. "Когда новый выпуск "Прямого эфира"?", – интересуются преданные поклонники, но ответ пока не получили.
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