Директор высказалась о состоянии покинувшего "Танцы со звездами" Дюжева

Ранее ведущий шоу "Танцы со звездами" Андрей Малахов сообщил, что Дмитрию Дюжеву пришлось досрочно прекратить участие в программе из-за заболевания. Какого именно – ведущий не уточнил.
В одном из последних выпусков передачи актер вышел на связь со зрителями. Он заявил о своем хорошем самочувствии и желании вернуться в проект.
По словам директора звезды, Дмитрий Дюжев действительно приболел. Лейла Курашинова уточнила, что вопрос возвращения актера в проект – чисто организационный. Пропустив один выпуск, он и его партнерша не получили оценок жюри, а это создает прецедент внутри программы.
Она выразила уверенность в том, что уже в ближайшие дни все эти нюансы будут разрешены. Лейла Курашинова также отметила, что в последнем танце на проекте у Дмитрия Дюжева были травмы, однако и с этим артист непременно справится.
"Все налаживается и будет в порядке", – заявила директор актера. Она добавила, что публика увидит еще выступление Дмитрия Дюжева в шоу. Отметим, артист успешно выступает в паре с мастером спорта по спортивным бальным танцам Марией Смольниковой.
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