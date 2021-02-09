"Дрожу, как на экзамене": сияющая от счастья Пегова сделала признание

Партнерами звезды по съемкам стали актер Сергей Бурунов и певица Монеточка. На светском мероприятии Ирина Пегова привлекла к себе внимание.
На премьеру артистка пришла в коротком черном платье с рюшами и белым воротничком. Образ она дополнила яркой красной помадой. Поклонники одобрили внешний вид Ирины Пеговой.
Некоторые отметили, что актриса заметно постройнела. Артистка призналась, что была рада принять участие в съемках комедии. Теперь она с нетерпением ждет, когда зрители смогут оценить фильм.
Звезда отметила, что вся картина – сплошной курьез. По словам Ирины Пеговой, она со своей семьей, как и ее героиня, постоянно путешествует. Звезда добавила, что очень любит свою работу. "Но сегодня я волнуюсь. Дрожу, как на экзамене", – поделилась знаменитость.
На премьере комедии Ирина Пегова позировала с Сергеем Буруновым. Коллеги нежно обнимались, и актриса буквально светилась от счастья в объятиях артиста.
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