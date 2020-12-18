В шубе на голое тело: Пегова пошла вразнос в театре

Звезда сериала "Акушерка" продемонстрировала пышные формы. Ирина Пегова заставила поклонников поволноваться.

Пегова прогулялась по МХТ имени Чехова в необычном наряде – актриса надела шубу на голое тело. В таком виде Ирина появилась в постановке "Бег" по пьесе Михаила Булгакова. Актриса играет Люську – любовницу одного из главных героев, которая когда-то подрабатывала проституцией.

После спектакля звезда сериала "Акушерка" устроила фотосессию с коллегой по цеху Марией Карповой. Служительницы Мельпомены решили сниматься в образе своих героинь. Надо отметить, что Карпова выглядела значительно скромнее Пеговой. Ирина демонстрировала пышный бюст, который едва скрывался в мехах, и стройные босые ножки.

Фото звезда "Акушерки" опубликовала в личном "Инстаграм". Надо ли говорить, что костюмы, выбранные для спектакля, произвели впечатление на интернет-пользователей. Некоторые поклонники раскритиковали Ирину Пегову за развратный вид. Судя по всему, фанаты не учли, что откровенный образ – требование роли.

"Пегова в разнос пошла НЕ СКРОМНО (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что хотели этим сказать, на мой взляд диковатая картинка", "Уф Ирина, как вы хороши????", "Ирина, вы такая роскошная дева??", "Незнаю, мне кажеться это не ваш стиль!!!", "Очень вам идет такое "кубло" на голове, под Бриджит Бордо????", "Не надо оголяться на весь мир, даже если и похудела", – отмечали взволнованные подписчики Ирины Пеговой.