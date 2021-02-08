Полиция отказалась возбуждать дело из-за алкоголика Алибасова

Сын продюсера Бари Алибасов – младший утверждал, что Вадим Горжанкин позорил его отца и рассказывал о том, что тот якобы в состоянии алкогольного опьянения упал дома. Звездное семейство заявило, что это была ложь, а пиарщика обвинило в клевете.
Между тем Бари Алибасова недавно в очередной раз выписали из наркологической клиники, где он проходил лечение после нарушения кровоснабжения и кратковременной потери памяти.
Пока отец был в больнице. Бари Алибасов младший не стал терять время зря и подал заявление в полицию на Вадима Горжанкина о клевете. В МВД не посчитали слова бывшего пиарщика Алибасова о его алкоголизме клеветой и отказали ему в возбуждении дела.
"Мой подзащитный полностью опроверг обвинения сына известного продюсера в клевете. Пресненский отдел полиции ознакомился с полученной информацией и вынес отказ в возбуждении дела о клевете", – приводит слова адвоката Вадима Горжанкина РЕН.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как Лидия Федосеева-Шукшина довела до слез Бари Алибасова.
Популярные темы форума
Навального посадили
Дети не успевают по предмету.
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Ищу мужа
Зачем его сажать Навального?
Давайте сыграем!
Снятся триллеры с примесью ужасов
Житель Уфы был в шоке от цены в автобусе
цены растут, а зарплаты не поднимают
даже если так