Полиция отказалась возбуждать дело из-за алкоголика Алибасова

19 января музыкальный продюсер группы "На-На" Бари Алибасов уволил своего пиарщика Вадима Горжанкина. Сын Алибасова обвинил его в клевете и не раз грозился подать на него в суд за клевету. Горжанкин заявлял ранее, что Алибасов – алкоголик.

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