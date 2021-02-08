Страшно смотреть: переломанная Кудрявцева вышла на каток после тяжелой травмы

Лера Кудрявцева и ее муж хоккеист Игорь Макаров мечтали полететь с дочкой в ОАЭ на Новый год. Однако все сидели по разным углам на самоизоляции, так как Лера заболела коронавирусом. В результате их отдых сорвался.
Казалось, все позади. Семье удалось справиться с опасной инфекцией. Но не тут-то было! Когда Игорь был на работе, Лера упала с лестницы и получила чудовищную травму – перелом крестца. Ортопеды пророчили ей несколько месяцев взаперти, но, по всей видимости, Кудрявцева уже окрепла.
В своем "Инстаграм" 49-летняя Лера Кудрявцева опубликовала видео семейного похода в торговый центр. Игорь Макаров в "Сторис" тоже похвастался семейными городскими развлечениями. На кадрах 33-летний Игорь шутит и неумело катается на коньках, а ведущая "Секрета на миллион" за кадром только напряженно хихикает. Она не сказала ни слова в комментарии. Страшно смотреть, как много народу было на катке. Ведь Леру в любой момент могли толкнуть.
Ранее в травматолог-ортопед в беседе с "Дни.ру" рассказал, что перелом крестца может обернуться серьезными последствиями. Врач советовал Лере Кудрявцевой провести несколько недель в строгом покое.
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