"Начинаем работать!": беспощадный директор переломанной Кудрявцевой погнал ее к станку

Сейчас Лера Кудрявцева дома. Она отказалась от госпитализации, хотя перелом серьезный и сотрясение головного мозга. За ней присматривает муж хоккеист Игорь Макаров и ее сестра. Они ухаживают за маленькой дочкой Леры.
Ведущий с НТВ, коллега Леры Кудрявцевой Игорь Полетаев в разговоре с "Дни.ру" пожелал ей скорейшего восстановления после такой страшной травмы. Когда коллеги узнали о произошедшем, то были шокированы. Теперь она нескоро вернется в обойму.
"Лера дорогая, мы тебя очень любим, выздоравливай, пожалуйста, скорее! Мы ждем твоего возвращения в эфир. На работе мы все друг друга любим и поддерживаем. И конечно поддерживаем Леру Кудрявцеву. Я помню ее совсем давно, когда она была совсем маленькой, когда она вела "Партийную зону". Она всегда была в своей профессии прекрасна. Сейчас она все больше и больше набирает профессионализма. Конечно, мы все очень сокрушались по поводу того, что такая случилась неприятность. Мы надеемся, что она поправится скоро, без последствий, и вернется к нам", – рассказал Игорь Полетаев.
А вот директор 49-летней Леры Кудрявцевой Табриз Шахиди не жалеет ее. В комментарии "Дни.ру" он рассказал, что постепенно состояние звезды улучшается. По сравнению с первым днем дела обстоят уже намного позитивнее. Несмотря на травму, директор гонит Леру к станку, в строй.
"Намного лучше. Мы уже начинаем потихоньку работать", – Табриз Шахиди.
Ранее травматолог-ортопед рассказал, чем опасен перелом крестца и как долго теперь Лере придется восстанавливаться.
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