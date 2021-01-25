"Начинаем работать!": беспощадный директор переломанной Кудрявцевой погнал ее к станку

Ведущая Лера Кудрявцева упала дома с лестницы и сломала крестец в трех местах. Коллеги молятся о выздоровлении звезды.

Сейчас Лера Кудрявцева дома. Она отказалась от госпитализации, хотя перелом серьезный и сотрясение головного мозга. За ней присматривает муж хоккеист Игорь Макаров и ее сестра. Они ухаживают за маленькой дочкой Леры.

Ведущий с НТВ, коллега Леры Кудрявцевой Игорь Полетаев в разговоре с "Дни.ру" пожелал ей скорейшего восстановления после такой страшной травмы. Когда коллеги узнали о произошедшем, то были шокированы. Теперь она нескоро вернется в обойму.

"Лера дорогая, мы тебя очень любим, выздоравливай, пожалуйста, скорее! Мы ждем твоего возвращения в эфир. На работе мы все друг друга любим и поддерживаем. И конечно поддерживаем Леру Кудрявцеву. Я помню ее совсем давно, когда она была совсем маленькой, когда она вела "Партийную зону". Она всегда была в своей профессии прекрасна. Сейчас она все больше и больше набирает профессионализма. Конечно, мы все очень сокрушались по поводу того, что такая случилась неприятность. Мы надеемся, что она поправится скоро, без последствий, и вернется к нам", – рассказал Игорь Полетаев.



А вот директор 49-летней Леры Кудрявцевой Табриз Шахиди не жалеет ее. В комментарии "Дни.ру" он рассказал, что постепенно состояние звезды улучшается. По сравнению с первым днем дела обстоят уже намного позитивнее. Несмотря на травму, директор гонит Леру к станку, в строй.

"Намного лучше. Мы уже начинаем потихоньку работать", – Табриз Шахиди.

Ранее травматолог-ортопед рассказал, чем опасен перелом крестца и как долго теперь Лере придется восстанавливаться.