"Я не возьму ее на главную роль": Кончаловский откровенно о работе с Высоцкой

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая счастливы в браке больше 20 лет. 48-летняя актриса и телеведущая – главная муза 83-летнего режиссера. Мэтр снял множество фильмов, в которых главную роль сыграла его жена.

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