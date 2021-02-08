"Я не возьму ее на главную роль": Кончаловский откровенно о работе с Высоцкой

Андрей Кончаловский стал героем ютуб-шоу Ксении Собчак. Журналистка поинтересовалась, не увлекся ли режиссер, отдавая главные роли Юлии Высоцкой. Мол, наверняка есть персонажи, которые актриса не сможет воплотить.
Кончаловский признался, что не пойдет на поводу своих чувств и эмоций, если Высоцкая не будет органична в той или иной роли. По словам режиссера, его супруга – рациональный и понимающий человек. "Я не возьму ее на главную роль", – сказал Андрей Сергеевич, отметив, что всегда нужно быть объективным.
Напомним, в прошлом году Кончаловский представил фильм "Дорогие товарищи!", посвященный событиям в Новочеркасске 1962 года. Главную роль сыграла Юлия Высоцкая. Андрей Сергеевич уже получил несколько наград за эту киноленту. Также картина была выдвинута от России на американскую премию "Оскар".
Ранее "Дни.ру" писали, что Андрей Кончаловский стал победителем премии "Золотой орел" в номинации "Лучшая режиссура" за фильм "Дорогие товарищи!". Награду пришел забрать 17-летний сын мэтра Петр. Юноша пришел на мероприятие травмированным.
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