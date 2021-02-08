"Запретила с ним общаться!": вдову Караченцова разлучили с любимым наследником

Старший внук Караченцова Петр унаследовал скромность своего отца. Он не появляется на телевидении. Петя помогает бабушке и вместе с отцом занимается делами культурного фонда Караченцова. 15-летняя Янина всегда была любимицей деда. Она частенько навещала Николая Караченцова дома и в больнице.
Вдова актера Николая Караченцова актриса Людмила Поргина пожаловалась, что ей не разрешили увидеться с внуком. Невестка Ирина выступила категорически против их встречи.
72-летняя Поргина оказалась разлучена с внуком из-за его болезни. У него выявили коронавирус. Невестка Людмилы Поргиной Ирина выхаживала сына, а остальных детей отправила ко второй бабушке. Сама же Людмила Поргина в это время жила на даче с с ыном.
"Я хотела навестить внука, но мне Ира категорически запретила с ним общаться. Я его месяц не видела", – рассказала Людмила Поргина.
Отметим, что актриса тоже едва не заразилась ковидом. Она была на похоронах друга, который скончался от последствий коварного коронавируса. После этого мероприятия у нее поднялась температура. Однако к счастью все обошлось, и актриса выздоровела.
Популярные темы форума
Навального посадили
Дети не успевают по предмету.
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Ищу мужа
Вам понравился фильм о Юлии Началовой?
Зачем его сажать Навального?
Давайте сыграем!
Снятся триллеры с примесью ужасов
Житель Уфы был в шоке от цены в автобусе
цены растут, а зарплаты не поднимают