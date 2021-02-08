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"Запретила с ним общаться!": вдову Караченцова разлучили с любимым наследником

Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У покойного Николая Караченцова есть единственный сын Андрей. У него – трое детей. На днях стало известно, что вдова актера не может видеться с любимым внуком.
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Старший внук Караченцова Петр унаследовал скромность своего отца. Он не появляется на телевидении. Петя помогает бабушке и вместе с отцом занимается делами культурного фонда Караченцова. 15-летняя Янина всегда была любимицей деда. Она частенько навещала Николая Караченцова дома и в больнице.

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 Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

Вдова актера Николая Караченцова актриса Людмила Поргина пожаловалась, что ей не разрешили увидеться с внуком. Невестка Ирина выступила категорически против их встречи.

72-летняя Поргина оказалась разлучена с внуком из-за его болезни. У него выявили коронавирус. Невестка Людмилы Поргиной Ирина выхаживала сына, а остальных детей отправила ко второй бабушке. Сама же Людмила Поргина в это время жила на даче с с ыном.

"Я хотела навестить внука, но мне Ира категорически запретила с ним общаться. Я его месяц не видела", – рассказала Людмила Поргина.

Отметим, что актриса тоже едва не заразилась ковидом. Она была на похоронах друга, который скончался от последствий коварного коронавируса. После этого мероприятия у нее поднялась температура. Однако к счастью все обошлось, и актриса выздоровела.

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Автор: 8 февраля 2021, 15:08 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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