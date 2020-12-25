Повысили пенсию: на что вдова Караченцова путешествует по миру

В последние годы Людмила Поргина тратила деньги на реабилитацию Николая Караченцова. Практически все доходы уходили на это. После смерти актера доходы у семьи остались те же. Поргина тратит их на себя. Она регулярно путешествует по миру.
В свежем интервью вдова Караченцова рассказала, откуда у нее деньги на заграничные путешествия. Пенсия вдовы актера составляет 53 тысячи рублей. Помимо этого у Людмилы Поргиной есть и другие источники дохода. Ей платят часть заработанной платы в театре, а также ей помогают дети.
"Я заслуженная артистка. Мэр Москвы прибавил нам 30 тысяч. Низкий поклон от нас за это Сергею Семеновичу. Пенсия была 23 тысячи, а стала 53", – рассказала Людмила Поргина.
Помимо этого актриса подумывает о возобновлении работы в театре. Когда она занималась уходом за мужем, роли брать перестала. Теперь же у нее вновь появилась такая возможность.
Если Людмила Поргина снова начнет выступать, то ее зарплата составит 100 тысяч рублей. Актриса считает это хорошим доходом, сообщает Пятый канал.
Когда Поргина ездила с Караченцовым по монастырям, она часто видела, что люди живут бедно, помогала им. По словам вдовы актера, деньги ей нужны не только для себя, но и для благотворительности.
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