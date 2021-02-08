"От безысходности": вдова откровенно о тяжелой жизни с Задорновым

В начале октября 2016 года стало известно о том, что у Михаила Николаевича обнаружена опухоль головного мозга. 22 октября Задорнов был госпитализирован в Москве после того, как у него случился эпилептический припадок на сцене. Через год он скончался в одной из столичных клиник. Любимому всеми юмористу было 69 лет.

Вдова сатирика Елена Бомбина написала книгу о жизни супруга. "Другой Задорнов" готовится к выпуску в издательстве "Вече". Она рассказала, что Задорнов был человеком невероятно сильным. "Каждой женщине хочется получить признание от любимого человека. Или, как минимум, услышать слова одобрения. Слава богу, что я успела их дождаться от сдержанного на похвалу и комплименты Миши", – поведала она. Елена Владимировна отметила, что юморист обладал такой "мощной творческой энергетикой", что все его окружение потихоньку открывало в себе различные способности.

"Женщина быстро развивается, когда она героически долго молчит. Именно этого от меня добивался в поездках Миша. Молчать и слушать его! От безысходности начинаешь быстро развиваться", – рассказала Бомбина. Она трепетно следила за ним в путешествиях, а артист всегда вел дневник. "Начала подражать ему или, как он иронизировал, "обезьянничать" и тоже стала записывать", – вспомнила она.

Вдова подчеркнула, что через какое-то время показала Михаилу Задорнову свои заметки, и он даже похвалил ее. Тогда пара стала делать записи наперегонки. Позднее Елена Бомбина увлеклась фотографией.

"Жила, спала, ела с инструкцией, чтобы удивить Мишу. И когда из моих уст он через несколько дней услышал незнакомые уже для него слова – "кропнутая матрица", "приоритет диафрагмы и выдержки", он сам потерял выдержку и начал молча меня уважать", – отметила она. Михаил Задорнов часто показывал всем фотографии жены. Он воспринимал их как "личную заслугу".

Елена Владимировна пояснила, что все время ждала похвалы от легендарного супруга. "Но чаще всего он хвалил меня за глаза. Наверное, боялся, что зазнаюсь. А зря! Просто не успела бы! Да и вековая скромность не позволила бы", – написала она в книге.

