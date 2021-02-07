Замужнюю Глюкозу заметили на свидании с известным певцом

Недавно в Сети появился снимок, на котором 34-летняя Глюкоза запечатлена во время свидания с 21-летним блогером и певцом Субханом Мамедовым (SUBO) в одном из столичных ресторанов. Судя по кадру, певица мило беседовала с парнем. Молодой человек не скрывал своего восторга и широко улыбался.
Если заглянуть в инстаграм-аккаунт Субхана, то можно понять: парень мечтал о встрече с известной артисткой. Он даже опубликовал скриншот переписки с исполнительницей хита "Малыш". "Ну привет!", – написала Глюкоза блогеру.
Что это было, пока неизвестно. Не исключено, что Субхан и Наталья встретились, чтобы обсудить сотрудничество.
Напомним, Глюкоза вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова летом 2006 года. Певица подарила супругу двух дочерей – Лидию и Веру. Старшая наследница артистки пошла по ее стопам: она также записывает песни и выступает на концертах.
Ранее Глюкоза почитала память основателя "Ералаша" Бориса Грачевского. Певица, которая в детстве снималась в киножурнале, призналась, что режиссер сыграл в ее жизни огромную роль.
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