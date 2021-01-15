"Сыграл огромную роль в моей жизни": Глюкоза сделала признание после шокирующего известия

Борис Грачевский умер 14 января от осложнений, вызванных коронавирусом. Эта новость стала шоком для всех, кто знал основателя киножурнала "Ералаш". В частности, для певицы Глюкозы, которая работала с талантливым режиссером еще в детстве.
Наталья Чистякова-Ионова, будучи подростком, снялась в нескольких эпизодах "Ералаша". Это время артистка запомнила на всю жизнь, ведь именно тогда Грачевский увидел в ней "что-то особенное". "Он [Борис Юрьевич] сыграл огромную роль в моей жизни", – призналась исполнительница хита "Малыш".
Глюкоза также рассказала, что во время последней встречи режиссер выглядел бодрым и счастливым. По словам певицы, тогда Грачевский радовался рождению ребенка и строил смелые планы на будущее.
"Вечная память ему и его делу! Мы будем очень скучать", – написала артистка в "Инстаграм".
Напомним, ранее память Бориса Грачевского почтил Сергей Лазарев, который тоже начинал свой творческий путь со съемок в "Ералаше". Певец обнародовал совместную фотографию с режиссером, рассказал о времени, проведенным с ним, а также поблагодарил усопшего за киноопыт.
Популярные темы форума
Вы старая дева - вам сюда
Дочь попала в плохую компанию.
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Кто из родителей должен мыть ребёнка в ванне?
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Вы старая дева - вам сюда, часть вторая.
Дети играют в карты на раздевание, как отучить.
Душ
Муж изменяет
Бабы в носках