Глюкоза показала малыша: Всегда думала, что снова стану мамой

Накануне Глюкоза опубликовала кадр, на котором запечатлена вместе с маленькой собакой по кличке Нала. Под снимком певица сообщила, что домашний питомец получает внимание и заботу от каждого члена семи, в том числе от детей певицы – 13-летней Лиды и девятилетней Веры.
Наталья отметила, что ее наследницам нужен максимум "того, что можно дать". По мнению певицы, именно сейчас она очень нужна дочерям, ведь они переживают переходный возраст, проявляют характер. Она не скрывает, что ее детей можно назвать трудными подростками.
Вместе с тем Глюкоза планирует родить еще одного ребенка. Об этом мечтают не только артистка и ее супруг Александр, но и их наследницы.
"Всегда думала, что в этом промежутке времени я снова стану мамой...", – написала Наталья в "Инстаграм".
Напомним, ранее Глюкоза рассказала, что переболела ковидом. Певица планировала улететь в другую страну, чтобы насыщено провести дни отпуска, но коронавирус испортил ее планы. Вылететь на Мальдивы она смогла только в середине осени, после выздоровления.
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