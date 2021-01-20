Хорошо раздвинувшую ноги Глюкозу позвали сниматься в фильме для взрослых

Певица Наталья Чистякова, более известная как Глюкоза, восхищает своей стройной подтянутой фигурой и смелыми образами. В своем "Инстаграм" певица часто публикует откровенные фотографии, которые вызывают шквал эмоций у подписчиков.
На этот раз Глюкоза опубликовала снимок в стиле ретро-электро, на котором предстала в ультракоротком мини и кроссовках на колесиках. Она так ловко присела и повернула обе ноги в сторону, что взору подписчиков открылась соблазнительная темнеющая пустота между ее ног, оставляющая простор для фантазии.
Многих взбудоражило такое фото, опубликованное накануне Крещения Господня. Певицу поздравили со святым праздником и стали разглядывать, что же находится у Глюкозы под юбкой. Кто-то даже заявил, что Глюкозе пора сниматься в фильмах для взрослых.
"Я из электрического сна", – написала звезда.
"Из эротического сна"; "Бомба"; "Горячая девочка"; "Пора в фильме сниматься"; "Как всегда сексуальная"; "А я электромеханик, у тебя розетку видно"; "Дырку прикрой, а то скворец залетит"; "Снимайте платье, чего терять"; "Красиво", – написали поклонники.
Некоторые все же отметили, что Глюкоза слишком часто привлекает к себе внимание с помощью откровенных фото. Ведь ее талант изначально был не в этом, а музыку с ней связывают все реже в Сети.
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