"Готовил убийство": Ещенко сообщил неизвестные детали скандала с участием Задорнова

Святослав Ещенко стал героем передачи "Судьба человека", где поделился разнообразными историями о личной жизни, дружбе, различных взлетах и падениях на жизненном пути. Одной из тем, которые были затронуты в эфире программы, стала ужасная автокатастрофа, в которую комик попал в день рождения Михаила Задорнова.
За пару часов до жуткого ДТП Святослав Ещенко позвонил Михаилу Задорнову, чтобы поздравить друга с торжеством. После того, как авария состоялась, легендарному писателю-сатирику посыпались вопросы о том, насколько хороши его отношения с пострадавшим в ДТП коллегой. Михаил Николаевич юмористически обыграл их и заявил журналистам, что накануне страшной аварии разговаривал со Святославом Ещенко.
Эта информация была своеобразно воспринята сотрудниками СМИ, поэтому повсюду распространились материалы с кликбейтными заголовками, в которых Михаила Задорнова нарекли едва ли не убийцей. "Ещенко попал в аварию из-за Задорнова", "Задорнов готовил убийство Ещенко", "Задорнов заказал Ещенко", – такие заявления фигурировали в газетах, вводя читателей в заблуждение. При этом никакой вражды между юмористами не было, они не желали друг другу ничего плохого. В конце концов Святослав Ещенко и Михаил Задорнов остались друзьями, несмотря на конфликт, который им приписали журналисты.
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