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Вскрылись многочисленные измены Тимати

Вскрылись многочисленные измены Тимати

Тимур Юнусов. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Личная жизнь артиста окутана тайнами. Тимати пытался строить крепкую семью, успел завести двоих наследников и вывести в свет нескольких красоток. Но мало кто знал об истории любовного треугольника с участием Анастасии Решетовой и Алены Шишковой.
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Разоблачение певца произошло на дне рождения одной из пассий. Несколько дней назад Анастасия отметила 25-летие. Модель решила удивить гостей и продемонстрировала вокальные данные. Поддержал ее в этом, конечно же, экс-владелец музыкального лейбла.

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Анастасия Григорьевна Решетова модель, бизнесвумен

Новая композиция "Исчезни" стала одним сплошным намеком на бурную личную жизнь Тимура Юнусова. В тексте многие гости услышали сразу несколько намеков, связанных с похождениями артиста.

Творческий эксперимент вызвал негативную реакцию общественности. Одних возмутил тот факт, что Анастасия Решетова пошла по стопам "безголосых девиц". Другие же были шокированы словами самой песни.

"Зацепила? Уже как лет семь назад", – высказался Тимати.

Особо внимательная публика сразу вычислила, что Юнусов обнародовал весьма опрометчивый комментарий. Пользователи подсчитали сроки романа рэпера с брюнеткой и сделали вывод, что пара уже была вместе, когда родилась дочка Тимати. Ведь Алисе только исполнилось шесть лет. Получается, что мужчина гулял на стороне и изменял Алене Шишковой?

Напомним, Анастасия Решетова уже отвоевывала честное имя и вступала в баталии как с экс-супругой рэпера, так и с ее многочисленной аудиторией. Модель доказывала, что их встреча произошла после рождения светловолосой наследницы. По словам красавицы, Тимати не состоял в отношениях и был открыт для новых знакомств.

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Автор: 6 февраля 2021, 11:31 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Что известно о новой сексуальной подруге рэпера Тимати

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