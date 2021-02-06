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Жена Эрнста появилась на публике в экстремальном виде

Жена Эрнста появилась на публике в экстремальном виде

Константин Эрнст. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Софья Эрнст появилась на премьере фильма "Северный ветер" в необычном наряде. Супруга генерального директора Первого канала выбрала для выхода в свет платье с очень глубоким декольте.
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Константин Эрнст решил поддержать жену-артистку, придя на премьеру картины вместе с ней. От наряда Софьи просто невозможно отвести глаз. Длинное красное вечернее платье открыло взору присутствующих плечи и грудь артистки.

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Кстати, фото в этом наряде Софья Эрнст выложила в своем инстаграм-аккаунте. Подписчики к образу знаменитости отнеслись неоднозначно. Некоторые одарили актрису комплиментами, но другие посчитали, что платье слишком "тяжеловато" и "монументально" для хрупкой артистки.

Отметим, российская премьера фильма "Северный ветер" состоялась 4 февраля. Ленту представила съемочная группа картины: режиссер Рената Литвинова, продюсеры Надежда Соловьева и Наталья Дубовицкая, исполнители главных ролей Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова и другие.

Напомним, что Софья и Константин Эрнст познакомились в 2013 году. В 2016 году Софья родила Константину дочь Эрику, а в 2017-м у пары появилась на свет вторая девочка Кира. В 2020-м артистка подарила возлюбленному сына. В 2017 году в своем микроблоге звезда сообщила, что ее фамилия изменилась – она стала Эрнст. Тогда ряд СМИ распространил информацию о том, что пара сочеталась законным браком.

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Автор: 6 февраля 2021, 06:04 Источник: "ВокругТВ" ✓ Надежный источник
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