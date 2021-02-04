Мать Фриске прокомментировала скорое отцовство Шепелева

Ольга Фриске не знала о том, что невеста Дмитрия Шепелева ждет от него ребенка. Женщина отметила, что бывший избранник ее дочери не общается с ней и ее мужем.

"Я только рада за них", – отреагировала на известие о беременности Екатерины Тулуповой мать покойной певицы. По ее словам, Дмитрий Шепелев не только сам не выходит на связь с ними, но и не позволяет внуку общаться с бабушкой и дедушкой.

Ольга Фриске рассказала, что не видела сына дочери и телеведущего Платона уже почти пять лет. Она заявила, что не знает, в каких условиях живет внук, как себя чувствует и как учится.

При этом сам Дмитрий Шепелев уверяет, что у родителей его бывшей возлюбленной есть установленное законом время, в которое можно приходить и общаться с внуком, но они сами не делают этого и не интересуются ребенком.

Напомним, отношения Дмитрия Шепелева с семьей Жанны Фриске всегда были напряженными. А после смерти артистки и вовсе окончательно испортились.Одной из причин конфликта стал квартирный вопрос. В СМИ появилась информация, что телеведущий хочет продать часть квартиры Жанны Фриске, которая по наследству перешла их общему сыну Платону.

Как писали "Дни.ру", ранее Дмитрий Шепелев признался, что готовится стать отцом во второй раз. Шоумен сказал, что очень счастлив. При этом сейчас он чувствует себя намного увереннее, если сравнивать с ожиданием первенца.