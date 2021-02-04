Сестра покойной Фриске наплевала на беременность любовницы Шепелева

Наталья Фриске находится в сложных отношениях с бывшим возлюбленным своей знаменитой родственницы – Дмитрием Шепелевым. Она не стала поздравлять телеведущего со скорым отцовством.

Поклонники порадовались за шоумена. Многие ждали реакции и от сестры Жанны Фриске. Ведь вскоре у ее племянника Платона появится братик или сестричка. Несколько дней назад Наталья уехала с друзьями в Санкт-Петербург, а на новость о беременности невесты Дмитрия Шепелева наплевала, не став ее комментировать.

Младшая сестра покойной певицы опубликовала в соцсети трогательное фото с Александром Титовым, который, по слухам, является ее новым избранником. Она написала о том, что это одна из самых запоминающихся и удачных поездок в Северную столицу.

В комментариях к записи пользователи Сети интересуется ее мнением о переменах в жизни Дмитрия Шепелева, но она игнорирует эти вопросы. Не секрет, что ведущий запрещает родным видеться с их совместным с Жанной Фриске сыном. Наталья уверена, что, когда Платон подрастет, он сам проявит инициативу и познакомится с близкими.

Напомним, ранее Дмитрий Шепелев поделился радостной новостью о том, что во второй раз станет отцом. Его избранница Екатерина Тулупова ждет ребенка. Шоумен поблагодарил всех за поздравления и намекнул, что ждет у них с невестой будет сын.

Как писали "Дни.ру", Дмитрий Шепелев признался, что для него новость о грядущем прибавлении стала чрезвычайно радостной. Как отметил будущий отец, он одновременно испытал и головокружение, и легкость. При этом сейчас он чувствует себя намного увереннее, если сравнивать с ожиданием первенца.

