Раскрыты сенсационные данные о состоянии инфицированной Фрейндлих

Алиса Фрейндлих, которая на протяжении месяца боролась с коронавирусом, скоро отправится из больницы домой. Звезда победила коварную инфекцию.



Недавнее обследование показало, что актриса излечилась от COVID-19. Тест на коронавирус показал отрицательный результат. Теперь звезде театра и кино предстоит долгая реабилитация.

Пока у 86-летней Алисы Фрейндлих все еще поражены легкие. Примечательно, что во время болезни знаменитость проявила стойкость характера. Врачи отмечали, что актриса не только следовала всем предписаниям, но и поддерживала оптимистический настрой. 26 января ее перевели из реанимации в лечебное отделение.

Напомним, что Алиса Фрейндлих поступила в реанимацию инфекционного отделения в больнице им. Соколова Санкт-Петербурга 25 декабря. Вскоре артистку подключили к неинвазивной вентиляции легких.

Ранее в СМИ появились пугающие сведения о состоянии звезды советского кино. По слухам, у Алисы Фрейндлих наблюдался цитокиновый шторм. Однако позднее медики опровергли эти данные.



Параллельно вместе с Алисой Фрейндлих в больнице оказались ее внучка и дочь Варвара. Недуг протекал в легкой форме. Женщин выписали из клиники еще в январе.

