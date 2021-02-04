Раскрыты сенсационные данные о состоянии инфицированной Фрейндлих

Недавнее обследование показало, что актриса излечилась от COVID-19. Тест на коронавирус показал отрицательный результат. Теперь звезде театра и кино предстоит долгая реабилитация.
Пока у 86-летней Алисы Фрейндлих все еще поражены легкие. Примечательно, что во время болезни знаменитость проявила стойкость характера. Врачи отмечали, что актриса не только следовала всем предписаниям, но и поддерживала оптимистический настрой. 26 января ее перевели из реанимации в лечебное отделение.
Напомним, что Алиса Фрейндлих поступила в реанимацию инфекционного отделения в больнице им. Соколова Санкт-Петербурга 25 декабря. Вскоре артистку подключили к неинвазивной вентиляции легких.
Ранее в СМИ появились пугающие сведения о состоянии звезды советского кино. По слухам, у Алисы Фрейндлих наблюдался цитокиновый шторм. Однако позднее медики опровергли эти данные.
Параллельно вместе с Алисой Фрейндлих в больнице оказались ее внучка и дочь Варвара. Недуг протекал в легкой форме. Женщин выписали из клиники еще в январе.
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